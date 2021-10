On le pressentait vu le manque de nouvelles, et Devolver Digital nous confirme queloupera comme bien d'autres l'année en cours pour attendre un vague 2022, proposant pour s'excuser une petite vidéo CG, juste pour la forme.Malgré l'attendre, le titre reste prévu uniquement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais gageons que via la rétrocompatibilité, les consoles de nouvelle génération bénéficieront de quelques optimisations de routine.