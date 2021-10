Le Donjon de Naheulbeuk aussi sur PS5 & SX

Après sa sortie PC en fin d'année prochaine, puis PS4/One/Switch l'été dernier, le tacticalarrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series, et ce pour le 3 décembre, sans savoir encore ce qu'il en sera d'une éventuelle upgrade (gratuite) et des gains techniques.Pour ceux qui tournent déjà dessus quel que soit le support, ce sera à la même date que le deuxième DLC (sur quatre) débarquera avec un chapitre inédit fait d'une quinzaine de batailles et de nouveaux éléments stratégiques.