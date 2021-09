Du gameplay pour Marvel's Guardians of the Galaxy

prépare lui aussi son lancement qui interviendra dans un mois environ (le 26 octobre précisément) et en attendant, voici un petit carré d'images accompagné d'une longue vidéo de gameplay ici fournie par Game Informer.Une session qui permet d'en voir plus sur les compétences de Star-Lord, seul personnage que l'on pourra incarner dans cette adaptation purement solo, n'empêchant pas une présence constante des compagnons aussi bien dans les affrontements que les micro-énigmes habituelles, le tout dans la relative bonne humeur, l'équipe blablatant constamment avant ou pendant une mission, et souvent pour se lancer des vannes.Eidos en profite pour promettre que malgré son aspect linéaire, une certaine dose d'exploration sera présente avec suffisamment de récompenses à la clé et quelques easter-egg pour la forme.Rappelons que tous les supports sont concernés par cette sortie de fin d'année, malgré la petite bémol Switch qui devra se contenter du format Cloud.