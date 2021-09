Kena : Bridge of Spirits fête sa sortie avec 2 trailers... et l'annonce d'une version boîte

Après une longue période d'attente et c'est bien peu de le dire puisque l'on parle d'un titre qui était censé être là il y a un an au lancement de la PlayStation 5,est à présent officiellement disponible (également sur PS4 et PC via l'EGS).Le studio Ember Lab fête cela avec deux vidéos, une pour le trailer final, l'autre pour illustrer le mode photo.Enfin, bonne ou mauvaise surprise (dans ce dernier cas pour ceux qui s'étaient tournés vers la précommande dématérialisé faute de choix), Maximum Games a attendu le tout dernier moment pour annoncer qu'une version boîte sortira en novembre, uniquement sur les deux supports Sony, et incluant l'OST ainsi que quelques bonus encore à découvrir.