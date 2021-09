Elex II propose son Story Trailer

THQ Nordic et Piranha Bytes ont publié un Story Trailer du récemment annoncé, suite d'une nouvelle licence qui n'a pas vraiment convaincu contrairement à l'époque(surtout le premier) mais l'éditeur continue d'y croire avec un regain d'ambition et de possibilités pour ce RPG attendu on ne sait encore quand, mais en tout cas sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).Et donc le Story Trailer vient nous faire un point sur la situation car on parle d'une suite directe, se situant quelques années après le premier, au moment où une « nouvelle menace venue du ciel » débarque pour foutre le bordel, obligeant Jax à reprendre les choses en main et tenter de réunifier les différentes factions pour une contre-attaque, et accessoirement retrouver son fils Dex.