THQ Nordic va avoir aussi un Showcase

Moins imposant que Sony mais toujours sympa pour nourrir l'actualité, THQ Nordic va aussi tenir son propre Digital Event et ce sera le 17 septembre à 21h00, spécialement orchestré par Geoff Keighley qui cherchait visiblement un live à squatter entre la GamesCom et les Game Awards de décembre.D'une durée encore non indiquée, le show mettra en avant des titres déjà dévoilés commeetmais l'éditeur promet surtout six annonces dont des suites et le retour de « franchises légendaires ». Mais vu qu'ils ont racheté trois tonnes de studios et séries, difficile de savoir sur quoi parier, même si l'on serait tenté de parier sur les prochainset