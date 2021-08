Lost Judgment dévoile son Story Trailer

Dans cette vidéo spéciale GamesCom, SEGA vient nous présenter la base du scénario de, débutant avec l'affaire Akihiro Ehara, policier accusé d'agression sexuelle dans l'un des trains de Tokyo, et dont la défense est mise à mal par une vidéo amateur le montrant fuir les lieux.Une affaire « comme une autre » si Ehara n'avait pas une si étrange attitude, jusqu'à soudainement poser des questions sur un cadavre retrouvé dans un bâtiment abandonné, demandant impérativement s'il a été identifié. Et quand on sait que le cadavre en question a été découvert au même moment que son « pelotage » dans le train, et que le cadavre en question pourrait être celui de l'homme responsable de la mort du fils d'Ehara, les questions se multiplient : Ehara est-il coupable du meurtre ? Dans ce cas comment a t-il pu être filmé à un autre endroit ? S'est-il amusé à commettre un crime sexuel juste pour lui assurer un alibi ?Bref, il est temps pour Takayuki Yagami de prendre le dossier qui va évidemment l'emmener très loin, et dont on connaître la finalité à partir du 24 septembre prochain.