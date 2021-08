Rainbow Six Extraction : nouvelle présentation

Petit trailer de présentation (un de plus) pourafin que chacun comprenne à quoi s'attendre avec ce spin-off aux allures de L4D-like, et donc ce besoin de fonder le game-design sur une énorme replay-value par le coté aléatoire des situations au cœur de ce que le jeu proposera de base : 12 cartes, plusieurs opérateurs, armes et gadgets, mais aussi des types de mission à effectuer à chaque partie (13 sortes, en tout cas au lancement).Lancement qui aura finalement lieu en janvier 2022 (il y a eu un nouveau report, au cas où vous auriez loupé l'info) avec bien entendu la volonté déjà afficher de faire perdurer le jeu dans le temps avec tout un tas de MAJ gratuites et events.