Call of Duty : Vanguard précise ses plans pour la phase Alpha, exclusive aux joueurs PlayStation

Comme indiquait par les rumeurs, la phase Alpha dese tiendra bien ce week-end du 27 au 29 août (19h pour le début et la fin), exclusivement pour les joueurs PlayStation, avec comme seul besoin de posséderou(c'est gratuit), le launcher déboulant directement dans le menu de chacun avec pré-téléchargement dès aujourd'hui (vers midi).L'Alpha se concentrera uniquement sur le nouveau mode « Champion de la Colline » où s'enchaînent des parties dans la même arène en 1V1, 2V2 ou 3V3 jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule équipe debout.Une fois cette phase bouclée, Activision reprendra dès le 7 septembre la communication avec la présentation détaillée de tout le contenu multi, suivi de la phase bêta ouverte du 10 au 13 septembre (supports PlayStation) mais également du 16 au 20 septembre (pour tous, et en cross-play).Le mode Zombie sera dévoilé vers fin octobre, en période de Halloween, juste avant le lancement même du jeu le 5 novembre.