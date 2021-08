Un premier extrait de gameplay (13mn) pour Life is Strange : True Colors

La sortie deapproche doucement et Square Enix ne résiste pas à en remettre une couche en dévoilant un extrait de gameplay (le premier d'ailleurs), sans spoils car se situant au tout début de l'aventure, ici dans la boutique de Steph que l'on pourra (pour rappel) incarner directement un DLC scénarisé prévu le 30 septembre, et inclus directement dans la version Deluxe.Le jeu de base arrivera lui le 10 du même mois, ou en tout cas sur PC et supports PlayStation/Xbox, la version Switch devant attendre quelques semaines de plus.