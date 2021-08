Sonic Colors Ultimate reparle de ses Wisps

Particularité deet donc forcément de sa version « Ultimate » à venir, les « Wisps » sont une nouvelle race de créatures (9 types) permettant d'obtenir de nouvelles capacités pour mieux évoluer et découvrir les différents secrets de chaque niveau.Une bande-annonce vient présenter cette feature pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer à la version Wii vieille de 11 ans, et on pourra redécouvrir tout cela le 7 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en attendant que SEGA veuille bien nous en montrer un peu plus sur son futur