Petit tour du casting de Super Monkey Ball B.M.

Comme on le disait déjà dans l'article précédent sur ce sujet, ce n'est pas encore avecque SEGA compte proposer de l'inédit pour sa licence, le titre étant une sorte de gros best-of qui réunira 300 niveaux issus des deux premiers épisodes (et de la version Deluxe), son multi à 4 en local et une fournée de mini-jeux.Un nouveau trailer et quelques visuels permettent de présenter aux non-initiés les représentants du casting, en attendant le lancement toujours prévu pour le 5 octobre sur la totalité des machines, pour 49,99€ dans tous les cas.