Un premier carnet pour Jurassic World Evolution 2

Annoncé lors du dernier E3,revient à nous avec un premier carnet de développeur pour commencer à détailler les nouveautés de cette suite qui bien entendu rehaussera le nombre de bestioles avec plus de 75 espèces (dont davantage de volants, sans parler des marins), l'ajout de nouveaux environnements ou encore des fonctionnalités neuves pour améliorer la gestion.On n'oubliera pas qu'en dehors du mode Libre qui occupera du monde, le pilier central de cette suite sera une toute nouvelle campagne faisant suite aux événements du deuxième film « World », histoire de retrouver des acteurs des différents films. A ce propos, sur les 4 modes, l'un permettra de revivre les scènes de la saga, ou d'en changer le cours.Ah et ça sort pour la fin d'année, aussi bien sur PC que sur supports PlayStation et Xbox, encore et toujours en cross-gen.