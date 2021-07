10 minutes de gameplay pour Deathloop

Principal morceau du State of Play, d'une certaine façon,a donc eu droit à sa large vidéo de gameplay pour montrer une nouvelle fois comment se déroulera cette expérience rogue où le brave Colt va se retrouver piéger dans une boucle temporelle de 24h, son but étant d'éliminer en un jet huit « Visionnaires » qui ont chacun leurs atouts/faiblesses et leurs activités au fil de la journée, en rappelant que l'un n'est pas comme les autres : Julianna fait l'inverse en traquant les activités de Colt, et peut même être incarné par un inconnu en ligne.La vidéo nous montre l'exemple d'une traque face au « Loup », l'une de vos huit proies, et comme tout rogue qui se respecte, une certaine notion d'aléatoire et de montée en puissance se mettra au place au fil de vos runs, avec notamment des capacités spéciales et une ressource qui vous permettra de garder certaines armes ou compétences d'une « journée » à l'autre.Sortie prévue le 14 septembre sur PC et PlayStation 5 dans le cadre d'un programme d'exclusivité temporaire signée avant le rachat de Bethesda, et donc plus tard sur Xbox, directement dans le Game Pass.