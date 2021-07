Test Drive Unlimited : Solar Crown va sagement attendre la fin de l'année 2022

On pensait le voir arriver cette année maisva soigneusement esquiver une certaine concurrence incarnée parpour se caler plus tard, et même beaucoup plus tard puisque le lancement est annoncé pour le 22 septembre 2022.Du coup, comme c'est loin, Nacon peut prendre son temps et va se contenter d'un simple trailer CG avec tout de même un cadre : Hong Kong et ses alentours, avec la promesse d'un semblant de narration (une guerre de clans quoi), plein de marques dont Ferrari, Lamborghini, Porsche (etc) et de la personnalisation à tout va, aussi bien pour les caisses que l'avatar.Notez que malgré la sortie tardive, les bonnes vieilles PS4/One continueront d'être concernées en plus du désormais trio PC, PlayStation 5 et Xbox Series.