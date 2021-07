Demon Slayer : du gameplay pour le versus

A l'occasion de l'Aniplex Online Fest 2021, CyberConnect2 est revenu sur sonpour cette fois en montrer un peu plus sur le mode versus avec ses 10 arènes et un casting pour le moins réduit, alors même qu'il faudra faire avec quelques doublons (malgré des compétences différentes selon la forme).Il faut dire que cette adaptation, qui bénéficiera néanmoins d'un vrai mode solo en apport, ne se base que sur la première saison de l'anime ainsi que le film, et que l'éditeur sera ensuite libre de proposer quelque chose de plus conséquent à l'avenir, voire faire appel à un Season Pass.Dans tous les cas,sortira le 15 octobre sur PC, PS5, SX, PS4 et One.