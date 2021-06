L'essentiel de la communication autour des'est faite sur le déroulé du casting, donc la partie multi, mais il ne faudra pas oublier que cette première adaptation d'ampleur proposera un vrai mode aventure ici présenté avec de nombreuses séquences de gameplay (et ça ne couvre évidemment que la Saison 1).Sortie prévue mondialement le 15 octobre, sur PC et en format cross-gen sur PlayStation et Xbox.