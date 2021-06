Monster Hunter Stories 2 : opening et gameplay

On ne pourra pas dire que Capcom a fait les choses à moitié avec la communication autour detant on ne compte plus le nombre de vidéos depuis l'annonce et en voici toujours deux de plus : l'une pour montrer la cinématique d'introduction, l'autre livrée par Famitsu pour proposer un peu de gameplay.Le titre sortira le 9 juillet prochain sur PC et Switch et à l'instar de, un minimum de suivi sera au programme, avec pour commencer une MAJ gratuite le 15 juillet qui ajoutera le Palamute comme monture.