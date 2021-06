Rainbow Six Extraction : une nouvelle présentation

Enfin revenu dans l'actualité via l'Ubisoft Forward de la période E3, celui qu'il faudra désormais nommeren ajoute une couche avec une présentation version longue, d'ailleurs sous-titrée en français, pour être sûr que chacun sache à quoi s'attendre avec cette espèce de spin-off plein de gros streums et avec son évidente orientation coop (jusqu'à 3 joueurs).18 agents et 12 niveaux (répartis en quatre territoires) nous attendent pour le lancement prévu le 16 septembre sur PC/PS/Xbox, avec cross-play & cross-save au programme et bien entendu la perspective d'un certain suivi comme à chaque fois avec l'éditeur.