Piranha Bytes va quand même tenter Elex II

Clairement considéré comme une déception surtout après une trilogieassez intéressante mais déjà imparfaite, la franchiseva finalement revenir avec un deuxième épisode, toujours signa par Piranha Bytes et cette fois dans un format cross-gen, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.Une suite directe puisque l'on retrouvera le héros Jax dans le même univers (Magalan), avec les modifications qui vont avec, de nouvelles composantes de gameplay pour encore plus de liberté et un gameplay revu pour se montrer plus fluide et prenant, le tout dans un scénario prétexte mais néanmoins en adéquation avec le CV du développeur : une nouvelle menace (cette fois venant des cieux) et le besoin pour Jax d'aller voir les différentes factions pour tenter une unification même temporaire.Pas de date de sortie en revanche mais parions sur un vague 2022.