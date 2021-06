12 Minutes obtient une date de sortie

Deux ans après son annonce qui déjà à l'époque attisait la curiosité, l'expérience narrativevoit le bout de son chantier avec une date annoncée pour le 19 août sur PC, Xbox Series et Xbox One, en rajoutant une proposition Day One dans le Game Pass.Ici le principe est relativement simple : tout démarre dans un simple appartement où un couple voit arriver un agent de police (enfin, c'est du moins ce qu'il prétend être) venu arrêter la conjointe pour le meurtre de son père. Une bagarre éclate et le mari est tué… avant de se réveiller « 12 minutes » en arrière pour tenter de remédier à la situation, coincée dans cette boucle temporelle jusqu'à ce que la vérité éclate.