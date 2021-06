Hades a enfin une date sur PlayStation et Xbox, et sera aussi Day One dans le Game Pass

Après une période d'exclusivité sur PC et Switch, l'excellent rogueet pour beaucoup l'un des GOTY 2020 va enfin arriver sur les machines restantes, et ce pour le 13 août sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One (et même en boîte).Petite surprise : ce sera également disponible Day One dans le Game Pass PC & Xbox.