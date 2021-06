Le tout mignon Firegirl s'offre un nouveau trailer

Les jeux indés se suivent et parfois se ressemblent, mais on a un petit coup de cœur visuel pour, bien mignon platformer 2D dont il est inutile de décrire le métier ni l'objectif de vos missions, mais tout simplement expliquer que dans chaque mission, vous aurez 3 minutes pour sauver tous les civils pris dans l'incendie, avec possibilité de prolonger le temps en fonction de certains actes.Au-delà de ça, il y a un scénario (qui s'amuse à incendier toute la ville ?), et un petit coté « montée en puissance » par le retour à la caserne qu'il faudra gérer en payant les factures, améliorer la structure, recruter du monde et augmenter vos capacités.Bref, ça a l'air sympa, et ça sortira en fin d'année sur tous les supports.