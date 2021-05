House of Ashes : première présentation (gameplay)

L'autre petit rendez-vous de 18h00 a eu lieu avec un premier reveal de, troisième titre de la sagade Supermassive (et Bandai Namco), nous faisant incarner cette fois Rachel King, agent de la CIA sur le territoire irakien en fin de conflit (donc en 2003)/Alors que Rachel et son unité, à la recherche d'une installation d'armes chimiques, sont prises en embuscade face aux troupes du sergent Salim Othman, un tremblement de terre ouvre des failles qui plongent les deux camps dans les ruines d'un ancien temple sumérien. Et là, face au mal qui règne, il va falloir collaborer… ou continuer à s'entre-tuer selon vos choix.Sortie prévue cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, mais aussi sur PS5 et SX.