Bandai Namco a bien fait parler de lui la semaine dernière avec sa large mise en avant de(et il était temps) mais on va démarrer cette nouvelle semaine avec du, projet qui lui arrivera bien plus rapidement puisque signé pour le 25 juin sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).Deux bande-annonces donc, avec du gameplay pour découvrir les deux personnages principaux (Yuito et Kasane), chacun ayant ses capacités spécifiques pour faire face aux « Autres ».