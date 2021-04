Focus Home rachète le studio Streum On, et prépare des annonces pour l'E3 2021

Focus Home Interactive annonce avoir rajouté un studio à son arc avec « Streum On », des spécialistes du FPS qui ont sur leur CVet qui pourront ajouter le 1er juintiré de la franchise Warhammer 40.000.L'éditeur ajoute dans son communiqué que des discussions sont en cours pour d'autres acquisitions, queetaccueilleront du contenu neuf cette année, et enfin, très important, que trois titres « majeurs » seront annoncés dans le courant de l'année, répartis entre l'E3 2021 et les Game Awards.Croisons donc les doigts pour le partenariat avec Dontnod, la nouvelle licence de Deck13 (), sans oublier les rumeurs autour d'une suite pour