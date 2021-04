Sky : Children of the Light se précise sur Switch

Après un an de retard, essentiellement pour des raisons de Covid et d'un faible effectif, thatgamecompany va enfin sortira sa version Switch deet ce sera donc pour le mois de juin, avec option cross-play pour rejoindre la communauté iOS & Android.On notera qu'à quelques semaines du lancement, on ne connaît toujours quel sera exactement le modèle économique puisque le développeur parlait d'un « mélange » entre le F2P et la vente classique.