Flight Simulator : l'upgrade FR est disponible

Asobo a publié sa quatrième « MAJ du monde » pour, ayant pour but comme les précédentes de fournir une upgrade graphique et sur les détails pour une zone précise de la planète qui ici nous concerne totalement puisqu'il s'agit de la France et ses nombreux monuments (inutile de dire à quel point Paris est mis en avant), sachant que trois autres pays sont concernés (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), que les territoires FR d'Outre-Mer sont au programme, et que trois nouveaux aéroports bénéficient désormais d'un énorme boost visuel (Megève, Nice, Rotterdam).Bref, encore une belle upgrade pour un titre qui prépare en amont sa sortie sur console, et plus précisément les deux Xbox Series (RAS concernant la One hormis des rumeurs).