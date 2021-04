Un premier aperçu de Hot Wheels Unleashed

Milestone a dévoilé de premières séquences de gameplay pour, une pure production de style évidemment arcade, ce qui tombe bien tant on n'est pas trop fourni dans le genre cette année (d'ailleurs on manque de bien des choses en 2021) et le lancement reste signé pour le 30 septembre sur absolument toutes les consoles de l'ancienne génération à l'actuelle.La jouabilité sera ultra accessible, ce qui n'empêchera pas une bonne connaissance des circuits avec le temps pour ne pas manquer les bandes spéciales d'accélération et surtout la prise en compte de raccourcis foufou propres à cette licence, qui proposera sans surprise un éditeur de circuits avec partage en ligne. Mode en ligne qui se jouera jusqu'à 12 (sinon à 4 en local/splitté).