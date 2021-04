Earth Defense Force WB daté en Europe

Disponible au Japon depuis la fin d'année dernière, le « spin-of best-of tout en voxel »possède sa date européenne et ce sera pour le 27 mai (PC, PS4, Switch), sachant que rien ne garanti une version boîte et son absence ne serait pas surprenante vu la distribution des derniers épisodes en date.Dans tous les cas, une bonne manière de patienter jusqu'au futurtant ce spin-off ne manque pas d'arguments en matière de nouveautés (chose pas toujours commune dans cette série) comme une fonction switch pour passer d'un perso à l'autre et un système de pouvoirs propres aux différentes classes.