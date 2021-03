Dungeons & Dragons : Dark Alliance présenté avec trailer, gameplay et déjà une date de sortie

Sans aucun rapport avec, le tout juste dévoilén'a rien non plus d'un RPG traditionnel puisque l'on a plus exactement affaire à un action-RPG bien brutal, jouable en coopération jusqu'à quatre avec autant de héros (et donc de classes) disponibles.On retrouvera les fondamentaux de la montée en puissance (équipement, xp, compétences à débloquer…) et une structure old-school avec 21 missions principales découpées en 3 actes, sans compter celles de l'introduction.Les intéressés n'auront pas longtemps à patienter puisque c'est prévu pour le 22 juin (PC, PS5, SX, PS4, One) pour seulement 39,99€ avec néanmoins une édition Deluxe ajoutant items et potentielle extension (encore à déterminer). On vous laisse avec du gameplay et le premier trailer, incluant une musique qui n'a strictement rien à foutre là.