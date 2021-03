Konami vient tâter la VR avec Beat Arena

Loin d'être un habitué de la VR, et des jeux PC/consoles tout court depuis quelques temps d'ailleurs, Konami débarque en annonçant par surprise vouloir nourrir les casques Oculus Quest avec, soit le retour pour l'éditeur au jeu rythmique avec quatre type d'instruments (guitare, basse, clavier, batterie) pour autant de style de gameplay.La sortie est d'ailleurs très proche puisque pour ce vendredi 12 mars mais uniquement au Japon pour le moment (et pour l'équivalent de plus ou moins 30 balles), avec une large gamme de morceaux venant piocher dans la liste BEMANI (Beat Mania, Dance Dance…) non sans quelques titres inédits, dont certains à venir via des MAJ.