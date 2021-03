Une bande-annonce pour le film Dynasty Warriors

Des adaptations cinématographiques de « La Guerre des Trois Royaumes », on en a déjà vu plusieurs en Asie mais avec, on pouvait s'attendre à quelque chose de disons moins réaliste et la nouvelle bande-annonce vient approuver cela avec des attaques spéciales, des corps qui volent par centaines et certains effets spéciaux assez rigolos pour ne pas dire autre chose.Peut-être un résultat sympathique pour les fans en attendant l'arrivée de(qui n'a même plus de date de sortie). Le film lui sortira le 30 avril dans les salles chinoises, et rien n'a encore été signalé concernant une localisation en occident.