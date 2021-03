Samurai Shodown : l'upgrade Xbox Series et la MAJ 2.10 débarquent sans prévenir

C'est le 16 mars que sortira les versions Xbox Series de(en boîte qui inclura le premier Season Pass) et pendant qu'on continue de se demander pourquoi on ne trouve pas l'équivalent sur PlayStation 5, SNK s'attarde sur un autre point en nous apprenant qu'une MAJ débarquera en même temps pour tous afin d'ajouter la possibilité de récupérer son arme en dehors de l'écran, et surtout un système de, donc une nouvelle jauge qui se remplira à force de parer pour en retour faire éclater la défense de l'opposant. En gros, le système classique pour punir les bourrins de service.Rappelons que c'est également le 16 mars que sortira Cham Cham dans le cadre de la Saison 3, suivi par Hibiki Tanake tandis que les deux représentants suivants seront tirés deet- Sans raison aucune ou plutôt en pointant un éventuel couac du Xbox Store, la MAJ et l'upgrade Xbox Series ont été mis en ligne dans la nuit, donc avec une semaine d'avance. SNK mène l'enquête mais rappelle que Cham Cham et la version Xbox Series (celle à l'achat, et non l'upgrade) restent attendues à la date indiquée plus haut.