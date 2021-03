The Binding of Isaac : Repentance aussi sur PS5 et Switch, avec une version boîte

Nicalis n'avait aucune raison d'octroyer au PC l'exclusivité du chapitre final de la saga Isaac et c'est donc naturellement queverra également le jour sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, et ce pour cet été tandis que les joueurs PC pourront en profiter via Steam dès le 31 mars.Cette version complète et définitive sera chargée en contenu neuf :- 5000 nouvelles salles- 25 boss inédits- Plus de 100 ennemis jamais vus- 130 objets de plus- 2 nouveaux persos et du coop à 4- Une giga-masse de correctifs, équilibrage, etcNotons également que PS5 comme Switch bénéficieront d'une version boîte via la boutique en ligne de Nicalis (59,99€).