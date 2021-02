Tony Hawk's 1+2 arrive sur PS5, SX & Switch

Orchestré sur Twitter, le teaser d'hier soir n'était pas là pour rien et Activision nous aura donc fait patienter moins de 24h pour officialiser l'arrivée desur PlayStation 5 et Xbox Series pour le 26 mars, avec du combo 4K/60FPS ou 1080p/120FPS, de l'audio spatial et « bien d'autres choses ».Bon par contre, l'upgrade pour ceux qui l'ont déjà, ça sera 10 balles, mais gratuit si vous aviez craqué (sur PS4 ou One) pour l'édition Digitale Deluxe.Enfin, une version Switch est également programmée pour cette année, mais encore non datée.