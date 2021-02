K.Toyama revient sur son départ de Sony Japan Studios, et son envie de créer un titre horrifique

Faisant partie du « trio d'origine » de la franchiseavant de devenir l'une des principales tête de Sony Japan Studios pour pondre les sérieset, Keiichiro Toyama et quelques uns de ses collègues ont récemment quitté cette branche de PlayStation Studios pour fonder Bokeh Games.L'homme revient aujourd'hui sur tout cela, expliquant que dans leur quête de s'ouvrir de plus en plus à de larges audiences, les gros éditeurs (dont Sony) sont aujourd'hui de moins en moins intéressés par les petits projets, ce qui peut se payer en terme de créativité. Toyoma a ainsi préféré faire sa propre boîte pour bénéficier d'une plus grande liberté et appuie de nouveau le fait que le premier jeu de ce jeune studio aura donc l'horreur pour thème, nous partageant quelques artworks préparatoires et déclarant sa passion dans l'aspect des villes asiatiques de notre époque (dont potentiel cadre du dit-jeu), mélangeant tradition et modernité.On vous laisse avec les artworks et la vidéo (en anglais), pour ensuite faire preuve de patience avant de voir réellement la couleur du projet.