Balan Wonderworld : trailer et démo disponible

C'est aujourd'hui que sort la démo jouable desur les différents supports, démo composée on rappelle de 4 actes et Square Enix accompagne cette sortie d'une nouvelle bande-annonce dédiée au jeu complet qui proposera une douzaine de chapitres (chacun découpé en plusieurs actes) et de plus de 80 costumes, chacun étant synonyme de compétences à exploiter.Le produit final arrivera donc le 26 mars 2021 sur PC via Steam et sur la totalité des consoles, donc PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch ainsi que sur PS4 & One.