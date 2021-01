The Medium : 9 infos avant la sortie

C'est dans trois jours que sortira(voir deux selon l'heure où vous lirez ces lignes) et pour cette dernière ligne droite, Bloober Team nous lâche un énième trailer pour nous décrire neuf choses concernant ce projet, certaines connues, d'autres étant inédites.Voici donc :1) L'idée de base (explorer deux mondes en simultané) a été lancée en 2012, à la base sur Xbox 360, PlayStation 3 et Wii U. Le titre étant évidemment bien différent de ce qu'il est aujourd'hui.2) Les deux personnages principaux sont doublés par des acteurs connus (en Pologne) : Weronika Rosati et Marcin Drococinski.3) L'OST est signé par Akira Yamaoka (mais ça, on le savait).4) L'Hotel Niwa que vous allez explorer est repris d'un véritable bâtiment : l'Hotel Cracovia situé à Krakow.5) L'appartement de Marrianne se situe dans un certain building : le même que celui vu dans6) La durée de vie est de 8 à 10h, avec environ 90 minutes de cinématiques/dialogues.7) Les développeurs ont voulu réduire au maximum le HUD, prenant pour exemple que le niveau d'énergie spirituelle de Marrianne se situe directement sur son bras.8) Le titre sera blindé d'objets et clins d'oeil en lien avec l'époque communiste.9) Outre l'appartement décrit en point 5, il y aura d'autres allusions cachées aux anciens jeux de Bloober Team.RDV ce jeudi pour découvrir tout cela, sur PC et Xbox Series, contre 49,99€ ou directement inclus dans le Game Pass.