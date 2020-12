NiOh 2 accueille son ultime extension

C'est aujourd'hui que s'achève le suivi deavec le lancement de la troisième et dernière extension couvrant l'histoire du « Premier Samouraï » proposant :- Le dernier chapitre scénarisé de cette histoire- Un nouveau mode de difficulté (encore plus élevé)- De nouveaux gardiens, Yo-Kai, compétences, armes, armures, etc.- La Zone « Underworld » pour le post-game.On ne tourne pas pour autant la page de la franchise car rappelons qu'unesortira le 21 février prochain sur PlayStation 5, avec les deux épisodes et tous les DLC, l'apport de la 4K, des temps de chargement réduits et une option 120FPS.arrivera lui sur Steam le 5 février.