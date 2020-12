Fall Guys lancera sa Saison 3 demain

Une Saison est censée durer 3 mois mais dans le soucis de renouveler plus rapidement le contenu de son, Mediatonic passe une nouvelle vitesse puisque la Saison 3 débutera le 15 décembre, soit seulement 2 mois après la précédente.De quoi se mettre dans le contexte avec un thème évidemment hivernal qui offrira 7 stages inédits (« les plus excitants à ce jour ») et plus de 30 skins à débloquer via une chaîne de défis.Vainqueur du meilleur suivi aux Game Awards mais également du meilleur jeu multi de l'année aux Golden Joysticks 2020, le titre compte poursuivre sa carrière le plus longtemps possible avec toujours l'attente d'une version Xbox et pourquoi pas Switch, mais également la promesse d'une fonctionnalité de parties privées spécialisées dans les diffusions Twitch, au départ pour un petit nombre avant d'étendre cela à 40 joueurs.