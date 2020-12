Un gros trailer et un aperçu des missions pour Earth Defense Force : World Brothers

Ayant un potentiel certain aux yeux des fans malgré son statut de simple spin-off,arrive dans sa dernière ligne droit et s'offre un trailer toujours dans la droite lignée de D3 Publisher (un « gros » trailer) mais aussi en seconde vidéo la promesse d'un minimum de variété dans les missions, en plus des nouveautés annoncées comme le système de compétences et le switch de personnages.Les japonais l'accueilleront pour le 24 décembre (PS4/Switch) et les européens pourront le découvrir début 2021 sur les deux mêmes supports, en attendant de passer aux choses sérieuses avecqui lui n'a pas encore de date.