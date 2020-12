Fullbright (Gone Home) reste dans l'expérience narrative en nous présentant Open Roads

Connu pouret, le studio Fullbright va poursuivre sa voie vers l'expérience narrative/enquête avec, un pur road-trip aux cotés de la jeune Tess Devine et de sa génitrice, deux personnages à la relation conflictuelle mais qui vont devoir temporairement mettre leur dispute sur le bord de la route après la découverte de mystérieuses notes laissées par la grand-mère n'étant plus de ce monde, dont un livre renfermant une clé.Outre les longues séquences en voiture, le jeu vous laissera fouiller les vieilles demeures familiales, majoritairement en ruine, le tout avec une esthétique très BD que l'on découvrira plus en détails courant 2021 sur PC, PS5, SX, PS4 et One.