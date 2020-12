The Wonderful 101 Remaster : une démo jouable disponible, avec l'arrivée de guests (dont Bayonetta)

Sorti un peu en toute discrétion mais surtout au mauvais moment,a soudainement droit à de nouveaux projecteurs avec tout d'abord l'arrivée d'une démo jouable sur les trois supports (PC, PS4, Switch), offrant environ 2h de gameplay et la possibilité de transférer sa progression vers le jeu final.Produit final qui accueille d'ailleurs une MAJ 1.03 qui va mettre en place des « codes » pour débloquer de nouveaux skins dont les deux premiers sont disponibles :- UMBRANGIFT : Wonder-Bayonetta (également disponible dans la démo)- ANGELSLAYERS : Wonder-Jeanne et Wonder-RodinCinq autres codes du genre seront distribués dans le futur, et l'on peut donc s'attendre à d'autres guests de l'univers Platinum à quelques exceptions près :étant sous contrat Nintendo, pas sûr qu'il fera partie du lot.