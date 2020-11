Olija ajoute des versions PS4 & One

Annoncé au préalable uniquement sur Steam et Switch par Devolver, le petitsortira finalement sur toutes les consoles (du moins si l'on inclus la rétrocompatibilité) puisque des versions PlayStation 4 et Xbox One viendront se rajouter à l'équation l'année prochaine, pour un lancement en simultané.Avec sa 2D assez minimaliste bien que ne manquant pas de détails, le titre nous proposera un mélange d'action et d'exploration dans un monde inspiré du folklore asiatique, où notre héros va devoir retrouver son chemin équipé de son harpon (aussi utile en combat que pour l'exploration) rencontrant sur la route d'autres naufragés tout aussi perdus.