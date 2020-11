Hitman III : la zone Chongsqing se dévoile

Ce n'est pas parce que IO Interactive a surpris tout le monde la semaine dernière en annonçant travailler sur son adaptation de 007 qu'il faut en oublier la sortie prochaine de, le « grand final du reboot » qui offrira parmi ses nouvelles locations la Chine, et plus exactement Chongsqing comme le monde ce petit trailer.IO ajoute que :- Le titre tournera en 4K/60FPS/HDR sur PS5 et SX.- La nouvelle version du moteur permettra une refonte des animation et de l'IA- Mais aussi jusqu'à 300 PNJ dans une seule zone- Et rappelle qu'on pourra importer ses sauvegardes des deux premiers épisodes pour un total de 20 zonesSortie prévue le 20 janvier sur tous les supports, dont la Switch (uniquement en Cloud).