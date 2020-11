NiOh Collection annoncé sur PlayStation 5

En attendant un troisième épisode même si son producteur semble plutôt chaud à tenter une nouvelle licence vu les sous-entendus,s'offrira une pleine cure de rattrapage sur PlayStation 5 avec la sortie d'une « Collection » le 21 février 2021, proposant :- Le premier épisode et tous ses DLC- Le deuxième épisode et tous ses DLC (*)- Le tout avec 4K, temps de chargement réduit, option 120FPS et transfert de sauvegarde(*) Le troisième et dernier DLC desort le 17 décembre.Mais ce n'est pas tout puisque Koei Tecmo précise que c'est à cette même date (le 21 février donc) que sortirasur PC et PlayStation 4 avec donc les trois extensions dans le lot. Notons que la version PC proposera le 4K, le HDR et le 120FPS.Enfin, pas chien du tout pour le coup, l'éditeur précise qu'on aura de l'upgrade gratuite : si vous possédezsur PS4, vous aurez l'upgrade gratuite que ce soit le jeu de base, les extensions ou tout simplement cette Complete Edition. Cela ne concerne pas le premier épisode, et il est à noter qu'il ne sera pas possible d'acheter un épisode ou l'autre individuellement sur PS5.