The Pathless : trailer de lancement

Annapurna Interactive et Giant Squid nous dévoilent le trailer de lancement de, ce qui tombe bien puisque le nouveau titre des créateurs d'sort aujourd'hui même, du moins sur PC, PlayStation 4 et Apple Arcade (la version PS5 attendra naturellement le 19 novembre, avec version boîte le 8 décembre).Pour rappel, le titre fera le pari de miser totalement sur l'exploration avec l'absence de map ou boussole magique pour mieux vaut laisser analyser l'environnement et la marche à suivre.