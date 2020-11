Pour les fermiers sur Switch : une date pour Rune Factory 5 et un nouveau Story of Seasons en 2021

Retard oblige, c'est donc environ deux ans qui sépareront l'annonce et la sortie japonaise dequi voit son lancement se caler le 20 mai 2021 sur l'archipel, avec son collector contenu artbook, mini-OST et des bonus in-game. L'Europe quant à elle continuera de faire preuve de patience mais si les promesses de Marvelous sont tenues, ça devrait arriver l'année prochaine.Et pour rester dans le genre, les apprentis-fermiers qui n'ont pas envie de se lancer parallèlement dans de l'exploration de donjons pourront se tourner vers(25 février au Japon, 23 mars chez nous), premier volet de la série qui ne semble toujours pas vouloir faire du rendu graphique un argument, mais qui gardera ses fondamentaux plus poussés que jamais avec une ferme plus personnalisable que jamais (à construire à partir de zéro) et pas moins de 200 types d'évènements avec les habitants.