Square Enix a bien annulé Just Cause 5

C'était déjà assez clair et ça l'est encore un peu plus aujourd'hui : Square Enix a lâché la franchise Just Cause, malgré quelques intentions il y a quelques années. Car en 2020, l'éditeur annonçait une tentative sur mobile, puis en 2022 le développement d'un Just Cause 5, mais après l'annulation officielle en 2023 de ce spin-off iOS & Android, on apprend maintenant que le nouvel épisode principal est parti à la poubelle sans même un communiqué.



Le site MP1st révèle en effet qu'un profil LinkedIn d'un membre de Sumo Digital (en probable collaboration avec Avalanche) a vendu la mèche : le jeu a bien été annulé « définitivement » en 2023, sans en connaître les raisons bien qu'il soit facile d'en déterminer les causes :



- Sumo Digital a probablement quitté le développement suite à son rachat par Tencent, impactant considérablement le chantier.

- Avalanche ne pouvait prendre en charge la totalité du projet, étant trop occupé sur celui de Contraband pour les Xbox Game Studios (dont on aimerait bien avoir des nouvelles).

- De toute façon, Square Enix a peu à peu réduit ses investissements en occident pour se concentrer sur ses branches internes et des collaborations essentiellement asiatiques (d'ailleurs, Outriders 2 a également été annulé chez People Can Fly).